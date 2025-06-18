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    17:50, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    Смерть студентки в общежитии прокомментировал Назарбаев Университет

    В Назарбаев Университете умерла студентка, передает корреспондент агентства Kazinform.

    университет
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    — С глубоким сожалением сообщаем о трагическом инциденте, произошедшем в одном из наших общежитий NU. Мы разделяем боль утраты и выражаем искренние соболезнования родным и близким девушки, — сообщили в пресс-службе университета.

    Также администрация вуза отметила, что ситуация находится под контролем: ведутся необходимые оперативные действия, работают сотрудники правоохранительных органов и психологи.

    — Мы со своей стороны оказываем от университета материальную и моральную поддержку, — говорится в сообщении вуза.

    Уполномоченные органы и университет призывают воздержаться от распространения непроверенной или недостоверной информации. К этому призывают и родственники погибшей, которые просят не распространять о трагедии СМИ, блогеров, чаты, паблики и т. д.

    Теги:
    Студенты Происшествия Назарбаев университет
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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