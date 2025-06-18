Смерть студентки в общежитии прокомментировал Назарбаев Университет

— С глубоким сожалением сообщаем о трагическом инциденте, произошедшем в одном из наших общежитий NU. Мы разделяем боль утраты и выражаем искренние соболезнования родным и близким девушки, — сообщили в пресс-службе университета.

Также администрация вуза отметила, что ситуация находится под контролем: ведутся необходимые оперативные действия, работают сотрудники правоохранительных органов и психологи.

— Мы со своей стороны оказываем от университета материальную и моральную поддержку, — говорится в сообщении вуза.

Уполномоченные органы и университет призывают воздержаться от распространения непроверенной или недостоверной информации. К этому призывают и родственники погибшей, которые просят не распространять о трагедии СМИ, блогеров, чаты, паблики и т. д.