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Смерть роженицы прокомментировали в облздраве СКО

10 Ноября 2021 19:00
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Смерть роженицы прокомментировали в облздраве СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области молодая женщина скончалась от тотального поражения легких, вызванного коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что 32-летняя женщина скончалась на 10-е сутки после экстренного родоразрешения по жизненным показаниям. По факту проводится экспертиза уполномоченными органами.

«Причиной смерти явилась тотальная пневмония беременной в сроке 31 неделя, вызванной Covid-19. Жизнь беременной в послеродовом периоде не удалось спасти в связи с тотальным поражением легких, несмотря на проведенный комплекс лечебно-диагностических мероприятий в полном объеме в условиях реанимационного отделения многопрофильной больницы. Основной причиной заболевания явилось отсутствие вакцинации от Covid-19», - прокомментировали в пресс-службе.

С начала года коронавирус выявили у 646 беременных женщин, из них 203 перенесли тяжелую пневмонию. Из них 58 были на аппарате искусственной вентиляции легких в тяжелом состоянии.

«В 38 случаях пришлось провести по жизненным показаниям досрочное родоразрешение методом кесарева сечения. Из-за крайней незрелости погибли трое новорожденных», - добавили в пресс-службе.


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#Северо-Казахстанская область   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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