Смерть рабочего при прокладке трубопровода прокомментировали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В аппарате акима Наурызбайского района города Алматы прокомментировали случай с рабочим, который трагический погиб при прокладке трубопровода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рабочий осуществлял деятельность по частному найму. Мужчина погиб в результате нарушения техники безопасности, стрелой манипулятора задел ЛЭП. Выражаем глубокие соболезнования семье погибшего, аппаратом акима района будет оказана всяческая помощь», - прокомментировали в акимате.

Кроме того, в ведомстве отметили, что вчера в микрорайоне Акжар проводились ремонтно-восстановительные работы технического водопровода коллективом представителей садоводческих товариществ.

«Ежегодно в этот период используется данный технический водопровод для поливочных целей. Население района никогда не привлекается к аварийно-восстановительным, строительным либо другим работам, где необходим особый навык работы и допуск к выполняемым работам. На сегодняшний день для решения проблем с дефицитом воды и ее качеством ведётся широкомасштабное строительство новых водопроводных и канализационных сетей, на стадии прохождения проект строительства нового водозаборного сооружения на реке Аксай», - пояснили в госоргане.

В акимате уточнили, что в краткосрочной перспективе будут приняты меры для бесперебойной подачи воды для населения, а также осуществляться подвоз воды автоцистернами.

Напомним, 20 апреля в микрорайоне Акжар Наурызбайского района рабочий погиб при прокладке трубопровода для питьевой воды.

Фото: facebook.com/Эля Булатовна