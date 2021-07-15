Смерть после вакцинации через два года: эксперт ответила на высказывание в соцсетях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель директора филиала Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга НЦОЗ МЗ РК Манар Смагул прокомментировала распространенную в социальных сетях информацию о том, что человек может умереть через два года после вакцинации коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Среди населения распространяется фейковая информация о том, что после вакцинации человека ждет смерть через два года. Как вы можете прокомментировать это?» - спросили журналисты во время брифинга в СЦК.

«Мы говорим, что это фейк. Из-за большого распространения дезинформации многие думают, нужно ли делать вакцинацию. Такая неправдоподобная информация распространяется… В целом, вакцинацию в сфере здравоохранения мы применяем не первый год. Как известно, среди детей проводится вакцинация против кори, краснухи, пневмококковой инфекции. Эффективность этих прививок доказана на сегодняшний день», - рассказала Манар Смагул.

«Что касается коронавирусной инфекции, то вакцина применяется только в течение более полугода. С декабря прошлого года применятся в Израиле, США. Поэтому это фейк, что через два года человек умрет после вакцинации. Сегодня, например, нет точных данных, нужно ли проводить ревакцинацию, все это еще изучается. Поэтому это можно назвать настоящим фейком», - прокомментировала Манар Смагул.

Она отметила, что среди получивших вакцину число заболевших очень низкое.

«Это показывает эффективность профилактики заболевания. Хочу сказать обратное: высок риск смерти через 1-2 недели после заражения коронавирусом. Поэтому я думаю, что каждый человек должен думать, читать подтвержденную информацию и принимать осознанные решения», - пояснила эксперт.

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