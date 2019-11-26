Смерть подростков в ресторане Жанаозена: Серикбай Трумов прокомментировал несчастный случай

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Мангистауской области Серикбай Трумов прокомментировал случай в ресторане Жанаозена, в котором двое несовершеннолетних скончались от отравления угарным газом, передает МИА «Казинформ».

«По этому делу следственными органами проводится соответствующая работа. Но все же еще многое не подтвердилось. К сожалению, это произошло днем. Вышла информация о том, что они работали в качестве официанта. Почему и каким образом они днем работали официантом, мы будем проверять», - прокомментировал Серикбай Трумов, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в СЦК.

Он проинформировал, что со стороны акимата оказана соответствующая помощь семьям подростков.

«Вчера аким города Жанаозена и другие представители посетили семьи скончавшихся несовершеннолетних. Если понадобится помощь, будем оказывать поддержку. В целом, по их судьбам мы будем проводить расследования», - уточнил аким.

Напомним, в результате отравления угарным газом двое официантов ресторана в Жанаозене, школьник 2006 года рождения и учащийся колледжа 2004 года рождения, скончались. Еще один находится в реанимации Жанаозенской многопрофильной городской больницы. Инцидент произошёл 24 ноября в 14:30.