Смерть подростка на зебре в Атырау: водитель Mercedes избежал уголовного наказания
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау водитель «Mercedes», от которого увернулся переходивший дорогу по пешеходному переходу 16-летний мальчик, попав под колеса другой машины, избежал уголовного наказания, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Напомним, ДТП произошло в сентябре и попало в поле зрения камеры видеонаблюдения. Видео было распространено в социальных сетях и вызвало широкий общественный резонанс. На видео видно, как две машины «Toyota» и «Mercedes», устроив гонки между собой, на огромной скорости мчатся по дороге. Переходивший дорогу подросток успел увернуться от «Mercedes», но был сбит «Toyota». Эксперты установили, что «Mercedes» мчался со скоростью 136,2 км в час, а «Toyota» - со скоростью 147,2 км в час.
Уголовное дело в отношении водителя «Toyota» передано в суд с обвинением по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, по которой за гибель мальчика ему грозит максимум 5 лет лишения свободы.
Гибель мальчика до сих пор обсуждается в социальных сетях. Комментируя видео, люди приходят к мнению, что водитель автомобиля «Mercedes», по сути, является соучастником трагедии. Однако уголовного наказания он избежал.
«На месте ДТП были оформлены протоколы по статьям 593, 230, 606 КоАП РК. Они переданы в Административный суд», - проинформировали в пресс-службе ДП региона.
По этим статьям водителю «Mercedes» грозит штраф и, учитывая общественный резонанс, лишение прав.
Ранее сообщалось, что водитель машины «Toyota» предстал перед судом.
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