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Смерть подростка на зебре в Атырау: виновный получил 2,5 года колонии-поселения

22 Января 2020 18:32
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Смерть подростка на зебре в Атырау: виновный получил 2,5 года колонии-поселения

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Виновный в гибели подростка на пешеходном переходе в Атырау получил 2,5 года колонии-поселения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Сегодня в суде №2 Атырау завершился процесс по резонансному делу о гибели подростка на пешеходном переходе. После судебных прений судья Жумагали Ташимов огласил приговор. Виновник ДТП Данияр Сатимов, управлявший автомобилем Toyota, которым был сбит учащийся колледжа, приговорен к 2,5 годам нахождения в колонии-поселении.

Напомним, ДТП случилось в сентябре и попало в поле зрения камеры видеонаблюдения. Видео было распространено в социальных сетях и вызвало широкий общественный резонанс. Видно, как две машины Toyota и Mercedes, устроив гонки между собой, на огромной скорости мчатся по дороге. Переходивший дорогу подросток успел увернуться от Mercedes, но был сбит Toyota. Эксперты установили, что Mercedes мчался со скоростью 136,2 км в час, а Toyota - со скоростью 147,2 км в час.

Уголовное дело в отношении водителя Toyota было передано в суд с обвинением по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

Гибель мальчика до сих пор обсуждается в социальных сетях. Комментируя видео, люди приходят к мнению, что водитель автомобиля Mercedes, по сути, является соучастником трагедии. Однако уголовного наказания он избежал. «На месте ДТП были оформлены протоколы по статьям 593, 230, 606 КоАП РК. Они переданы в Административный суд», - проинформировали в пресс-службе ДП региона. По этим статьям водителю Mercedes грозит штраф и, учитывая общественный резонанс, лишение прав.


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Ключевые слова: Атырауская область, Судебный процесс,
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Автор:

А. Соколов

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