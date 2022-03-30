Смерть педагога на спартакиаде: акмолинская полиция устанавливает обстоятельства

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Полицейские устанавливают все обстоятельства гибели 43-летнего педагога на спартакиаде в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По факту смерти женщины, 1979 года рождения, ведется расследование. Установлено, что инцидент случился 28 марта в городе Степняке района им. Биржан сал во время спартакиады среди педагогов. По результатам осмотра признаков насильственной смерти не обнаружено. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

Как добавили в ведомстве, иная информация в интересах следствия не разглашается.

Напомним, вчера в ходе проведения зональной спартакиады «Мұғалім-2022» среди работников организаций образования трагически погибла 43-летняя заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней школы села Мамай. В ходе игры в волейбол педагог почувствовала боль, ушла с поля и присела на лавку, через некоторое время упала и потеряла сознание.