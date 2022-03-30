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    22:57, 29 Март 2022 | GMT +6

    Смерть педагога на спартакиаде: акмолинская полиция устанавливает обстоятельства

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Полицейские устанавливают все обстоятельства гибели 43-летнего педагога на спартакиаде в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По факту смерти женщины, 1979 года рождения, ведется расследование. Установлено, что инцидент случился 28 марта в городе Степняке района им. Биржан сал во время спартакиады среди педагогов. По результатам осмотра признаков насильственной смерти не обнаружено. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

    Как добавили в ведомстве, иная информация в интересах следствия не разглашается.

    Напомним, вчера в ходе проведения зональной спартакиады «Мұғалім-2022» среди работников организаций образования трагически погибла 43-летняя заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней школы села Мамай. В ходе игры в волейбол педагог почувствовала боль, ушла с поля и присела на лавку, через некоторое время упала и потеряла сознание.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Образование Общество Происшествия Правоохранительные органы Акмолинская область
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