Смерть новорожденного в Шемонаихе расследует полиция ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В ВКО зарегистрировали случай младенческой смертности. Новорожденный, по данным полиции, умер в Шемонаихинской районной больнице. Об этом передает МИА «Казинформ».

Шемонаихинским районным отделом полиции в отношении работников КГП на ПХВ «Районная больница Шемонаихинского района УЗ ВКО» начато досудебное расследование по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками, повлекшее по неосторожности смерть ребенка.

По уголовному делу назначены соответствующие судебные экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела.

Одновременно назначена внеплановая проверка субъекта здравоохранения.

Иные сведения, в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежат разглашению.

Ранее в соцсетях распространилась информации о гибели младенца при родах.



