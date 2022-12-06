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Смерть начальника участка ТЭЦ Экибастуза прокомментировали в полиции

6 Декабря 2022, 14:02
Смерть начальника участка ТЭЦ Экибастуза прокомментировали в полиции

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Смерть начальника участка ТЭЦ Экибастуза прокомментировали в полиции. По предварительным данным, обстоятельства произошли вследствие семейной ссоры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Тело 33-летнего мужчины обнаружено в личной автомашине, которая находилась в одном из гаражей Экибастуза с работающим двигателем», - сообщил заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Рашад Утеуов.

В Сети появилась информация о том, что в Экибастузе в одном из гаражей найден мертвым начальник участка местной ТЭЦ. Стало известно, что 33-летнего начальника участка предприятия обнаружили в салоне автомобиля ВАЗ-21099 в одном из гаражей без внешних признаков насильственной смерти.

«По предварительным данным, обстоятельства произошли вследствие семейной ссоры и не связаны со служебной деятельностью погибшего. Назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение», - отметил Р. Утеуов.

Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования. Управление полиции Экибастуза проводит расследование.


В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

В работе по восстановлению подачи тепла задействовано семь крупных предприятий, за каждым из которых закреплены многоквартирные жилые дома. По поручению Главы государства Роман Скляр остается в Экибастузе до полной ликвидации последствий ЧС.

В Экибастузе порядка двух тысяч батарей во всех 12 домах, в которых нет тепла, заменены.


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