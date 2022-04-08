Смерть на аттракционе в Караганде: уголовное дело направили в суд

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Уголовное дело по факту гибели 33-летней женщины во время роуп-джампинга направлено в суд. Данное дело будет рассматриваться в Казыбекбийском районном суде. Судебное разбирательство назначено на 14 апреля. Подозреваемый находился под стражей с 11 октября прошлого года, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Уголовное дело в отношении инструктора по роуп-джампингу направлено в суд по части 3 статьи 306 УК Казахстана «Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека». Подробности уголовного дела рассказал начальник ДП Карагандинской области Ерлан Файзуллин во время отчетной встречи на платформе Региональной службы коммуникаций.

«Уголовное дело направлено в суд. Расследование заняло продолжительное время по причине проведения ряда длительных экспертиз. В том числе судебного экспертно-технологического исследования, проведенного в городе Костанае. Эксперт является единственным специалистом в стране в данном направлении. Также для полноты следствия было направлено международное поручение в Российскую Федерацию для установления местонахождения и допроса владельца фирмы, организовавшего роуп-джампинг. После исполнения поручения уголовное дело направлено в суд», - сообщил Ерлан Файзуллин.

Дело будет рассматривать судья Казыбекбийского районного суда Манат Жумакаев.

Напомним , 10 октября в Караганде во время роуп-джампинга погибла 33-летняя женщина. Прыжок она совершила с крыши гостиницы «Созвездие» и разбилась об бетонную конструкцию на земле. Ее экстренно госпитализировали, провели трепанацию черепа, но спасти не удалось.

По данному факту в полиции возбудили уголовное дело по части 3 статьи 306 УК Казахстана «Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека». По подозрению в совершении преступления был задержан 32-летний инструктора аттракциона.

Как выяснилось позже, погибшая была 33-летней жительницей Шахтинска. Этот прыжок ей подарили на день рождения. Свидетелем смертельного прыжка стал её муж, который ждал жену внизу. У женщины остались двое родных детей и усыновлённый племянник.