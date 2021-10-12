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    11:47, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    Смерть на аттракционе в Караганде: полиция задержала инструктора

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде задержали инструктора аттракциона, где погибля женщина. Полицейские выявили грубое нарушение техники безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как ранее сообщалось , 10 октября на территории отеля «Созвездие» произошел несчастный случай. На аттракционе, установленном на крыше гостиницы, с высоты 25 метров прыгнула девушка. Однако что-то пошло не так и девушка ударилась о бетонную конструкцию на земле. Она была доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, девушка скончалась. Сегодня полиция задержала инструктора аттракциона.

    «В ходе расследования установлен 32-летний инструктор аттракциона, который грубо нарушил технику безопасности. Подозреваемый задержан в порядке статьи 128 УПК РК и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится расследование», - сообщил начальник ДП Карагандинской области Ерлан Файзуллин.

    Согласно данной статье должностное лицо органа уголовного преследования вправе задержать лицо, подозреваемое в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы.


    Теги:
    Борьба с преступностью Карагандинская область Правоохранительные органы
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