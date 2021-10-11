Смерть на аттракционе в Караганде: полицейские переквалифицировали уголовную статью

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В связи с вновь открывшимися обстоятельствами полицейские переквалифицировали статью по делу о гибели девушки на аттракционе в Караганде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, на территории отеля «Созвездие» 10 октября произошел несчастный случай. На аттракционе, установленном на крыше гостиницы с высоты 25 метров прыгнула девушка. Однако, что-то пошло не так, и девушка ударилась о бетонную конструкцию на земле. Она была доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, девушка скончалась.

«Полицейские установили, во время прыжка с крыши девятиэтажного дома получила травмы 32-летняя женщина, которую госпитализировали в медицинское учреждение. По данному факту в полиции возбудили уголовное дело по статье 306 части 1 УК РК «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Однако в связи с вновь открывшимися обстоятельствами уголовное дело с части 1 статьи 306 УК РК переквалифицировано на часть 3 статьи 306 УК РК «Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека». По нему предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.

«Проводится расследование. В рамках данного уголовного дела полицейские выясняют, имел ли организатор аттракциона лицензию на данный вид деятельности, соблюдались ли правила безопасности», - добавили в пресс-службе ДП Карагандинской области.