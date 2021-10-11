Смерть на аттракционе в Караганде: начато судебное расследование

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинские полицейские начали судебное расследование по факту гибели девушки, которая разбилась при прыжке с «тарзанки», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции Карагандинской области прокомментировали ситуацию со смертельным исходом, которая произошла на территории отеля «Созвездие».

«По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 306 УК Казахстана – «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно неправомерная выдача или использование официального документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение вреда здоровью человека». Обстоятельства выясняются», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

По данной статье предусмотрен штраф до 160 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок 160 часов, либо арест на срок до сорока суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Напомним, на территории отеля «Созвездие» 10 октября произошел несчастный случай. На аттракционе, установленном на крыше гостиницы, с высоты 25 метров прыгнула девушка. Однако что-то пошло не так, и девушка ударилась о бетонную конструкцию на земле. Она была доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, девушка скончалась.