Смерть на аттракционе в Караганде: инструктора взяли под стражу

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде арестовали инструктора аттракциона, в котором погибла девушка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Специализированным следственным судом города Караганды санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца», - сообщили в пресс-службе Карагандинского областного суда.

Напомним, 10 октября на территории отеля «Созвездие» произошел несчастный случай. На аттракционе, установленном на крыше гостиницы, с высоты 25 метров прыгнула девушка. Однако что-то пошло не так и девушка ударилась о бетонную конструкцию на земле. Она была доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, девушка скончалась.

Спустя сутки полиция задержала инструктора аттракциона.

«В ходе расследования установлен 32-летний инструктор аттракциона, который грубо нарушил технику безопасности. Подозреваемый задержан в порядке статьи 128 УПК РК и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится расследование», - сообщил начальник ДП Карагандинской области Ерлан Файзуллин.