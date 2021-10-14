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    13:32, 14 Октябрь 2021 | GMT +6

    Смерть на аттракционе в Караганде: инструктора взяли под стражу

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде арестовали инструктора аттракциона, в котором погибла девушка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Специализированным следственным судом города Караганды санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца», - сообщили в пресс-службе Карагандинского областного суда.

    Напомним, 10 октября на территории отеля «Созвездие» произошел несчастный случай. На аттракционе, установленном на крыше гостиницы, с высоты 25 метров прыгнула девушка. Однако что-то пошло не так и девушка ударилась о бетонную конструкцию на земле. Она была доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, девушка скончалась.

    Спустя сутки полиция задержала инструктора аттракциона.

    «В ходе расследования установлен 32-летний инструктор аттракциона, который грубо нарушил технику безопасности. Подозреваемый задержан в порядке статьи 128 УПК РК и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится расследование», - сообщил начальник ДП Карагандинской области Ерлан Файзуллин.

    Теги:
    Происшествия, ЧС Карагандинская область Происшествия Правоохранительные органы
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