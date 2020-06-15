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Смерть на актюбинском заводе: пострадавшим выплачена компенсация

15 Июня 2020 12:55
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Смерть на актюбинском заводе: пострадавшим выплачена компенсация

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в инспекции труда подвели итоги работы комиссии по расследованию несчастного случая на актюбинском заводе хромовых соединений, в результате которого погибли 4 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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28 мая в цехе №4 АО «Актюбинский завод хромовых соединений» при производстве технологических работ в баке дообработки пульпы произошел несчастный случай . Рабочие проводили очистку 50-кубометрового бака. Один из рабочих заметил повреждение механизма бака и спустился вниз. После того как он не вышел, туда проникли еще 3 рабочих. Все четверо погибли на месте происшествия. Еще 2 человека были доставлены в больницу.

По данному случаю была создана комиссия под председательством заместителя председателя Комитета труда, соцзащиты и миграции министерства труда Толегена Оспанкулова.

«Расследование было проведено в течение 10 рабочих дней. По результатам специального расследования установлена степень вины работодателя - 80 процентов - за нарушение правил безопасности и охраны труда и неудовлетворительную организацию производства работ. Степень вины пострадавших работников составляет 20 процентов - за грубую неосторожность пострадавших. Члены комиссии встретились с родственниками пострадавших рабочих. Сейчас ведется работа по решению социальных проблем каждой пострадавшей семьи( решение вопросов с жильем и кредитами). Общая сумма оказанной помощи всем пострадавшим на 12 июня составила 23 млн тенге», - сообщили в инспекции труда по Актюбинской области.

Материалы специального расследования будут переданы в правоохранительные органы в установленные законом сроки для принятия процессуальных решений.


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#Актюбинская область   #Происшествия  
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Автор:

Самал Ендибаева

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