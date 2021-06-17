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    23:23, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    Смерть мужчины в душе расследуют в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау проводится расследование обстоятельств гибели мужчины в душе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, трагический случай произошёл 15 июня в пригородном микрорайоне Оркен. Во дворе собственного дома повесился 51-летний мужчина. Его тело близкими было обнаружено в душевой кабинке.
    «По факту гибели человека проводится досудебное расследование по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства», – проинформировали в департаменте полиции Атырауской области.
    Теги:
    МВД РК Атырауская область Закон и право
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