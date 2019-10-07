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Смерть младенца в Атырауской области: в регионе работает комиссия от Минздрава
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Повышение младенческой смертности в Атырауской области наблюдалось в августе. Об этом заявил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, комментируя инцидент со смертью с младенцем, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В данный момент в Атырау находится комиссия во главе с вице-министром здравоохранения и председателем Комитета по контролю и качества безопасности товаров и услуг. Также мы отправим туда ведущих специалистов научных центров медицинских университетов. То есть, мы полностью смотрим картину, поскольку повышение младенческой смертности в Атырауской области наблюдалось в августе, и мы по поручению Администрации Президента этот вопрос отрабатывали», - сказал Елжан Биртанов в кулуарах заседания Правительства.
Он подчеркнул, что «вопросы младенческой смертности фактически на ежедневном контроле».
«Каждое утро мне дают сводку, где написано – сколько детей родилось и уровень младенческой смертности. Как только мы видим ненормальный рост, отклонение цифр, мы сразу же проводим оперативное изучение этой ситуации», - отметил министр.
Елжан Биртанов также уточнил, что комиссия была отправлена в Атырау до анонсирования информации о задержании.
Напомним, руководитель и врач перинатального центра Атырауской области подозреваются в убийстве новорожденного ребенка. Как сообщил заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула, живого младенца положили в холодильную камеру – по халатности он был оформлен, как мертворожденный.
Накануне министр сделал заявление по поводу смерти младенца.
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