Смерть младенца трагедия для нас – Нурлан Ногаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Атырауской области в кулуарах правительства прокомментировал смерть младенца в областном перинатальном центре, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Атырауской области.

Отвечая на вопросы журналистов, Нурлан Ногаев посоветовал дождаться официальных результатов расследования.

«Официальные органы дали официальный комментарий. Сейчас проводятся следственные мероприятия. Надо дождаться их окончания. Министр дал комментарий, приезжал вице-премьер. Без результатов следственных мероприятий мы не можем каких-то оценок давать, - сказал аким. - Надо все нюансы этого вопроса изучить. Во-первых, полный ответ даст следствие. Около 80% новорожденных, попавших в реанимацию, составляют недоношенные и новорожденные с очень низкой массой тела. Не вдаваясь в детали, хочу сказать, что вопрос родовспоможения и детской смертности в приоритете нашей работы. В этом отношении делается большая работа. Если сравнить показатели этого года с прошлым годом, то есть спад. Но в августе по каким-то причинам произошел рост. В августе - 26, в сентябре – 17. Мы принимаем меры. Переселили 75 рожениц в городской роддом и другие больницы, такую рекомендацию дала комиссия на время следствия. Работает комиссия Минздрава и других органов, системная работа идет. Жизнь каждого матери и ребенка бесценна – для нас это трагедия».

Отвечая на вопрос журналистов об ответственности руководителя управления здравоохранения, Нурлан Ногаев ответил следующее: «Р уководитель управления написала заявление на увольнение, сейчас оно находится на рассмотрении».

К слову, В 2019 году в регион прибыло 123 врача, из них 54 специалиста для родовспомогательных и детских организаций (13 акушеров-гинекологов, 5 анестезиологов-реаниматологов, 3 неонатологов, 19 педиатров, 14 терапевтов), в том числе 12 специалистов были направлены в областной перинатальный центр.

Акимом области выделено 48 грантов для резидентуры, в том числе 27 для подготовки специалистов родовспомогательных и детских организаций 56% (9 акушеров-гинекологов, 4 неонатаологов, 5 анестезиологов-реаниматологов, 5 инфекционистов, 1 детский невролог, 1 детский пульмонолог, 2 детских хирурга).