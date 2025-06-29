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    21:34, 28 Июнь 2025 | GMT +5

    Смерть младенца в перинатальном центре Костаная: возбуждено уголовное дело

    В полиции заявили, что уголовное дело возбудили по факту смерти пациента, передает корреспондент агентства Kazinform.

    беременность, роды
    Фото: Минздрав РК

    В ответ на официальный запрос корреспондента агентства Kazinform, в ДП Костанайской области пояснили, что основанием послужил факт ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинским работником, что, по предварительным данным, повлекло по неосторожности смерть человека.

    В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

    Напомним, младенец погиб в утробе матери в перинатальном центре Костаная в марте 2025 года. Мама малыша также лишилась органа репродуктивной системы.

    Близкие уверены, что здесь была допущена халатность со стороны медперсонала.

    Теги:
    Роды Перинатальный центр Младенческая смертность Костанай Уголовное дело
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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