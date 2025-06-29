21:34, 28 Июнь 2025 | GMT +5
Смерть младенца в перинатальном центре Костаная: возбуждено уголовное дело
В полиции заявили, что уголовное дело возбудили по факту смерти пациента, передает корреспондент агентства Kazinform.
В ответ на официальный запрос корреспондента агентства Kazinform, в ДП Костанайской области пояснили, что основанием послужил факт ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинским работником, что, по предварительным данным, повлекло по неосторожности смерть человека.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, младенец погиб в утробе матери в перинатальном центре Костаная в марте 2025 года. Мама малыша также лишилась органа репродуктивной системы.
Близкие уверены, что здесь была допущена халатность со стороны медперсонала.