Смерть младенца в перинатальном центре Костаная: возбуждено уголовное дело

В ответ на официальный запрос корреспондента агентства Kazinform, в ДП Костанайской области пояснили, что основанием послужил факт ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинским работником, что, по предварительным данным, повлекло по неосторожности смерть человека.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, младенец погиб в утробе матери в перинатальном центре Костаная в марте 2025 года. Мама малыша также лишилась органа репродуктивной системы.

Близкие уверены, что здесь была допущена халатность со стороны медперсонала.