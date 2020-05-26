Смерть кондуктора после ДТП расследуют в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Департамент полиции Актюбинской области разыскивает очевидцев ДТП, повлекшего смерть кондуктора, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

«В производстве Управления дознания ДП Актюбинской области находится досудебное производство по уголовному делу по ст. 345 ч. 3 УК, по факту ДТП, имевшего место 15.05.2020 года примерно в 17 часов 15 минут в городе Актобе. Водитель маршрутного автобуса №11 марки «Паз» г/н 621 АL 04, трогаясь с места возле автобусной остановки «Акимат» по ул. Пацаева со стороны ул. Маресьева в направлении пр .Абулхаир хана, с незакрытой передней дверью автобуса, допустил выпадение из салона с последующим ударом головой о бордюр кондуктора», - говорится в сообщении.

В полиции сообщают, что 24 мая кондуктор скончалась от полученных травм в БСМП города Актобе.

В салоне данного автобуса находились примерно 20-25 пассажиров.

Cвидетелей и очевидцев просят позвонить по телефонам: 936-403, 936-408, сотовый телефон 8 777-353-24-10, 8 702 226-44-03, либо обращаться в Управление дознание ДП Актюбинской области, в кабинет №403.