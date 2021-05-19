Смерть казахстанцев после вакцинации: Минздрав озвучил результаты расследования

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – В Минздраве сообщили результаты расследования смертей казахстанцев после вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметила на брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният это вопрос находится на контроле.

«Первый случай в Алматинской области - коллега наша, которая работала в городском родильном доме. Работа комиссии закончилась. Она имела хроническое заболевание сердца, состояла на диспансерном учете, но регулярно не наблюдалась, гипотензивные препараты не принимала», - сообщила Ажар Гиният.

Кроме того, по ее словам, был проведен анализ хранения вакцин и получения медицинской организацией, а также соблюдение всех санитарных норм.

«Результаты судебно-медицинского исследования готовы и согласно окончательному заключению комиссии, учитывая, что данная вакцина не может вызвать вирусомию, именно у данного пациента при вскрытии не выявлены признаки вирусомии или органного поражения вирусами, именно коронавирусом. Имелась хроническая патология сердца, которая явилась причиной летального исхода, связи с вакцинацией не установлено, - добавила Ажар Гиният.

Она рассказала и о результатах расследования других летальных случаев.

«Второй случай - мужчина, который в Алматы врачом не наблюдался, на диспансерном учете не состоял, вакцинировался вторым компонентом в поликлинике города. У пациента наблюдалось повышенное артериальное давление, имелось заболевание сердца. По данному вопросу еще судебно-медицинская экспертиза не завершена, комиссия работает, поэтому заключения окончательного еще нет», - проинформировала Ажар Гиният.

Третий случай, по ее словам, был в Актюбинской области.

«У пациента по заключению комиссии управления здравоохранения Актюбинской области было хроническое заболевание - мерцательная аритмия, которая часто приводит к ишемическому инсульту. Связи с вакцинацией также не установлено. И четвертый случай на сегодняшний день выявлен на 12 день как сделали второй компонент. Но здесь работает комиссия, мы дополнительно вам расскажем», - заключала Ажар Гиният.