Смерть инвалида с ДЦП прокомментировали в акимате Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В акимате Талгарского района Алматинской области прокомментировали смерть инвалида с ДЦП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее пользователь социальных сетей Асылбек Караев на своей странице сообщил о гибели одиноко проживавшего инвалида Медета Дуйсенова. По его словам бывший воспитанник детского дома остался без внимания местных властей и умер от голода, находившись в сложной жизненной ситуации.

В акимате Талгарского района сообщили, что Медет Дуйсенов родился 28 ноября 1994 года. Он воспитывался в детском доме «Ковчег» города Талгара с 2009 года до совершеннолетия, до 2012 года. По медицинским показателям Медету присвоили инвалидность 2-ой группы, его диагноз: эпилепсия, ДЦП с выплатой пособия по инвалидности. На учете и под наблюдением врача- невропатолога состоит с 2009 года. В 2014 году Медету Дуйсенову была предоставлена квартира в городе Талгаре. Он владел навыками самообслуживания, ходил самостоятельно в магазин за покупками, умел пользоваться стиральной машиной, микроволновкой, смартфоном, мог писать сообщения.

«Со слов директора детского дома «Ковчег» М.А Сугаковой, Медет Дуйсенов настаивал на том, что он хочет жить самостоятельно, так как владеет собственной квартирой. За две недели до приступа с согласия директора детского дома его доставили в квартиру по вышеуказанному адресу. Все лекарства ему были переданы, как их принимать, он знал. Временами сотрудники и выпускники «Ковчега» навещали его.

4 августа в 17:30 поступило сообщение от соседей, что Медет Дуйсенов на протяжении трёх суток не выходил из квартиры и лежит в приступе эпилепсии. В тот же день его доставили в центральную районную больницу»,- прокомментировали в акимате района.

В акимате сообщили, что, несмотря на проводимое лечение, 10 августа в 00:45 у Медета Дуйсенова констатирована биологическая смерть. Причинами смерти стали цереброваскулярные заболевания, нарушения мозгового кровообращения. Тромбоз сагитального синуса, осложненный геморрагическим кровоизлиянием с образованием внутримозговой гематомы височных долей, ДЦП правосторонний гемипарез, симптоматическая эпилепсия. Исходя из вышеизложенного, смерть была условно непредотвратимой из-за имевшихся тяжелых сопутствующих заболеваний. На основании истинных причин смерти и заключения патологоанатомического вскрытия, данных о том, что умер от физического истощения, нет»,- сообщили в акимате района