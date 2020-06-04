Смерть Джорджа Флойда: обвинения предъявлены четырем бывшим полицейским

ВАШИНГТОН. ВВС - КАЗИНФОРМ - Бывшему полицейскому из Миннеаполиса Дереку Шовину, который удерживал Джорджа Флойда, придавив ему шею коленом, предъявлены более тяжкие обвинения. Также прокуратура предъявила обвинения трем другим бывшим полицейским, которые присутствовали при задержании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

Как следует из опубликованных судебных документов, Шовину предъявлены новые обвинения в убийстве второй степени. Троим присутствовавшим при задержании бывшим полицейским предъявлены обвинения в пособничестве и подстрекательстве к убийству.

Изначально Шовина обвинили в убийстве третьей степени, то есть по неосторожности. Убийством второй степени американское законодательство считает намеренное убийство без сговора, убийство при намеренном причинении вреда здоровью либо в результате крайнего безразличия к человеческой жизни.

Остальным присутствовавшим при гибели Флойда полицейским обвинений сначала не было предъявлено вообще, хотя их и уволили из полиции. Близкие Флойда последовательно требовали, чтобы этих людей тоже судили.

Теперь в деле Флойда четверо обвиняемых. По информации агентства Рейтер, генеральный прокурор штата выписал ордер на арест троих полицейских. Шовин был арестован в конце прошлой недели.

При этом всем четверым может грозить максимальное наказание, подтвердил телеканалу Fox News генеральный прокурор Миннесоты Кит Эллисон.

Если их признают виновными по всем статьям, наказание может составить длительные сроки заключения и крупный штраф. Наказание за убийство второй степени - до 40 лет лишения свободы, это на 15 лет больше, чем за убийство третьей степени.

Однако адвокат семьи Флойда утверждает, что Шовину следует предъявить обвинение в убийстве первой степени. По его словам, прокурор может еще раз пересмотреть обвинение в сторону ужесточения.

Однако убийство первой степени в большинстве случаев - предумышленное, оно предполагает предварительный умысел и обдумывание.

Убийство второй степени - действие либо под влиянием момента и чувств, либо наоборот, следствие безразличия к жизни человека. Судя по всему, в данном случае обвинение может настаивать на втором варианте.

Сумма залога за освобождение полицейских из-под ареста - миллион долларов, следует из документов.

Семья Джорджа Флойда продолжает настаивать на том, что Шовин совершил убийство с отягчающими обстоятельствами. Такое заявление в среду сделал представляющий их адвокат Бенджамин Крамп.

«Это важный шаг на пути к справедливости, и мы рады, что этот важный шаг был сделан до того, как тело Джорджа Флойда было предано земле», - говорится в заявлении семьи убитого по поводу ужесточения обвинений.

Прокурор Миннесоты Кит Эллисон оговорился, что выиграть дело в суде может быть сложно, судя по прецедентам. В истории штата суд лишь однажды признал полицейского виновным в убийстве при исполнении.

Гибель Джорджа Флойда при его задержании полицией спровоцировала масштабные протесты в десятках городов США. Они длятся уже больше недели.