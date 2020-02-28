Смерть Дулата Агадила: при вскрытии тела присутствовали адвокат и брат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Исследование тела активиста Дулата Агадила, скончавшегося в следственном изоляторе Нур-Султана, проведено в присутствии брата покойного и адвоката. Об этом сообщил заместитель прокурора города Нур-Султана Елдос Килымжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как уточнил Елдос Килымжанов, задержание Дулата Агадила сотрудниками полиции Акмолинской области произведено на основании санкции суда.

«В установленном порядке Агадил осмотрен медработниками поликлиники села Талапкер и следственного изолятора. Наличия каких-либо телесных повреждений, характерных для насилия, не обнаружено. В рамках расследования уголовного дела назначена судебно-медицинская экспертиза. Адвокатом семьи умершего рекомендованы и привлечены два специалиста в области судебно-медицинской экспертизы, не являющиеся сотрудниками государственной судебной экспертной службы. На следующий день исследование тела проведено в присутствии брата Агадила, адвоката Азанова и двух медспециалистов – это Аханбеков Арман и Сатыбалдиев Руслан», - сказал Елдос Килымжанов в ходе брифинга в столичной прокуратуре.

По словам заместителя прокурора, по результатам исследования тела брат умершего и адвокат Азанов какие-либо претензии не предъявляли.

«Вскрытие тела и исследование фиксировались на видео, записи которых мы не можем обнародовать из этических соображений и ввиду отсутствия разрешения близких родственников. Предварительные результаты мы озвучили ранее – причиной смерти Агадила является острая сердечно-сосудистая недостаточность. Окончательное заключение судебной экспертизы будет представлено в кратчайшие сроки по результатам лабораторных исследований», - заключил он.

Напомним, 25 февраля стало известно, что активист Дулат Агадил скончался в следственном изоляторе города Нур-Султана.

Ранее сообщалось, что столичным департаментом полиции было начато досудебное расследование по факту смерти активиста Дулата Агадила. В прокуратуре Нур-Султана заявляли, что причина смерти Д. Агадила - острая сердечно-сосудистая недостаточность.





Фото: www.facebook.com/Дулат Агадил