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вчера 16:39
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вчера 15:57
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Смерть девятилетней девочки в Нур-Султане прокомментировали в управлении здравоохранения
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Некоторые обстоятельства смерти девятилетней девочки в столице сообщили в управлении здравоохранения города Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ»
«Смерть была до приезда скорой помощи, они не вызывали врача из поликлиники. В семье было четыре ребенка и младшие тоже болели ОРВИ. Для них вызывали врача, родители попросили осмотреть и эту девочку, старшую. Она на тот момент нормально себя чувствовала, встретила врача, показала квартиру. Тогда у нее все было нормально, но начальный уровень может быть был (ОРВИ), антибиотики ей не назначали. От чего наступила смерть неизвестно, это выяснит судмедэкспертиза», - отметили в пресс-службе управления.
В ведомстве уточнили, что медики посещали семью скончавшейся девочки 13 января, а смерть ребенка наступила 14 января 2020 года.
Ранее сообщалось, что в столице скончался ребенок 2011 года рождения, в настоящее время назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. Ведется расследование.
В департаменте полиции сообщили, что результаты судмедэкспертизы пока не готовы.
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