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Смерть  девятилетней девочки в Нур-Султане прокомментировали в управлении здравоохранения

20 Января 2020 10:06
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Смерть  девятилетней девочки в Нур-Султане прокомментировали в управлении здравоохранения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Некоторые обстоятельства смерти девятилетней девочки в столице сообщили в управлении здравоохранения города Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ»

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«Смерть была до приезда скорой помощи, они не вызывали врача из поликлиники. В семье было четыре ребенка и младшие тоже болели ОРВИ. Для них вызывали врача, родители попросили осмотреть и эту девочку, старшую. Она на тот момент нормально себя чувствовала, встретила врача, показала квартиру. Тогда у нее все было нормально, но начальный уровень может быть был (ОРВИ), антибиотики ей не назначали. От чего наступила смерть неизвестно, это выяснит судмедэкспертиза», - отметили в пресс-службе управления.

В ведомстве уточнили, что медики посещали семью скончавшейся девочки 13 января, а смерть ребенка наступила 14 января 2020 года.

Ранее сообщалось, что в столице скончался ребенок 2011 года рождения, в настоящее время назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. Ведется расследование.

В департаменте полиции сообщили, что результаты судмедэкспертизы пока не готовы.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Происшествия,
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Серик Сабеков

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