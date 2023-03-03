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    Смерть детей от препарата «Док-1 Макс» в Узбекистане: сотрудники индийской фармкомпании задержаны

    3 Марта 2023, 22:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Полиция в Индии задержала сотрудников фармацевтической компании Marion Biotech, выпустившей сироп от кашля «Док-1 Макс», после приема которого скончались 20 детей в Узбекистане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Gazeta.uz.

    В Индии трое сотрудников фармацевтической компании Marion Biotech, производителя сиропа от кашля «Док-1 Макс», задержаны по обвинению в производстве и продаже фальсифицированных лекарств, сообщило индийское агентство Press Trust of India.

    «Задержания были произведены после того, как 2 марта был подан иск против пяти должностных лиц Marion Biotech, в том числе двух ее директоров, по жалобе инспектора Центральной организации по контролю за стандартами лекарственных средств», — цитирует агентство заявление официальных лиц.

    Полиция также сообщила, что еще двое менеджеров компании пока находятся на свободе, ведутся их поиски для задержания.

    Власти Индии в конце декабря прошлого года открыли дело против Marion Biotech.

    Напомним, после приема сиропа «Док-1 Макс» индийского производства в Узбекистане скончались 19 детей.

    22 декабря прошлого года в Узбекистане из-за сообщений о гибели 15 детей ввели временный запрет на продажу данного препарата. 27 декабря Минздрав Узбекистана обнародовал результаты проверки, которая подтвердила смерть уже 18 детей после приема препарата «Док-1 макс». Согласно заключению Государственного центра экспертизы и стандартизации лекарственных средств сироп «Док-1 макс» не соответствует установленным требованиям.

    По факту смерти детей Служба государственной безопасности Узбекистана возбудила уголовное дело.

    Позже стало известно о гибели 20 детей в Узбекистане от приема данного препарата.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Узбекистан Индия Мировые новости
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