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    13:17, 21 Май 2025 | GMT +5

    Смерть беременной в Жамбылской области: когда опубликуют результаты проверки

    Председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК Бауыржан Жусипов прокомментировал ход проверки по факту смерти роженицы и ребенка в городе Шу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Смерть беременной в Жамбылской области: когда опубликуют результаты проверки
    Фото: Freepik

    — Проводится экспертиза, и после получения её результатов будут обнародованы итоги проверки комиссии. По данному случаю главный врач больницы и заведующая родильным отделением временно отстранены от занимаемых должностей. После публикации материалов проверки будет принято соответствующее решение, — сказал Бауыржан Жусипов, отвечая на вопрос журналистов в кулуарах Мажилиса.

    Он также отметил, что по поручению министра в Жамбылской области проводится комплексная проверка всех медицинских организаций, отвечающих за здоровье матерей и детей. Особое внимание уделяется соответствию предоставляемых услуг установленным стандартам.

    Ранее сообщалось, что в Жамбылской области расследуют смерть беременной женщины. 

    Члены специальной комиссии, рассматривавшей дело о смерти беременной женщины, представили свои выводы.

    Теги:
    Роды Беременность Регионы Казахстана Жамбылская область Новорожденный Минздрав РК
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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