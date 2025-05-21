Смерть беременной в Жамбылской области: когда опубликуют результаты проверки

— Проводится экспертиза, и после получения её результатов будут обнародованы итоги проверки комиссии. По данному случаю главный врач больницы и заведующая родильным отделением временно отстранены от занимаемых должностей. После публикации материалов проверки будет принято соответствующее решение, — сказал Бауыржан Жусипов, отвечая на вопрос журналистов в кулуарах Мажилиса.

Он также отметил, что по поручению министра в Жамбылской области проводится комплексная проверка всех медицинских организаций, отвечающих за здоровье матерей и детей. Особое внимание уделяется соответствию предоставляемых услуг установленным стандартам.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области расследуют смерть беременной женщины.

Члены специальной комиссии, рассматривавшей дело о смерти беременной женщины, представили свои выводы.