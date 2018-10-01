Смерть алматинки после подтяжки груди: в частной клинике начнутся проверки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В частной клинике, где 30-летняя алматинка делала подтяжку груди, а после скончалась в центральной больнице, пройдет внеплановая проверка. Об этом сообщили в Департаменте охраны общественного здоровья г. Алматы, передает корреспондент МИА «Казифнорм».

Внеплановая проверка также пройдет в Центральной городской клинической больнице города Алматы, куда девушку поступила с «судорожным синдромом» с частного медицинского центра. У пациентки возникла реакция на анестезию.



Экспертизу будут проводить независимые медицинские эксперты в области хирургии, анестезиологии и реаниматологии.



«По летальному случаю гражданки Л. после мастопексии, т.е. «подтяжки груди», проведенной в Центре пластической и лазерной хирургии NOA в лице ТОО «Медицинский центр «Nomad», а также оказания ей неотложной медицинской помощи в Центральной городской клинической больнице города Алматы, департаментом проводится регистрация внеплановых проверок вышеуказанных медицинских организаций в Управлении Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по городу Алматы», - говорится в сообщении Департамента охраны общественного здоровья г. Алматы.



По результатам надзора информация будет сообщена позже. По предварительной информации, девушку оперировал пластический хирург Дмитрий Писарев, который проходит по делу о смерти в 2016 году другой женщины - гражданки Украины Даны Агамурадовой, скончавшейся на операционном столе после липосакции.



«Ранее 17 июня 2016 года департаментом проводилась проверка по вопросу качества оказания медицинской помощи гражданке Д. в ТОО «Центр эстетики Ольги Рубас». По результатам проверки материалы направлены в прокуратуру Алмалинского района города Алматы и в Департамент внутренних дел города Алматы для правовой оценки действий медицинских работников и руководства ТОО «Центр Эстетики Ольги Рубас», а также врача пластического хирурга Писарева Д.В., гражданина Российской Федерации, для принятия процессуального решения», - добавили в ДООЗ.



В настоящие время дело в отношении ТОО «Центр Эстетики Ольги Рубас» и Дмитрия Писарева рассматривается в суде.