Смерть актера из сериала «Друзья» Мэтью Перри расследуется несколькими ведомствами в США

Смерть Мэтью Перри расследуется департаментом полиции Лос-Анджелеса и другими ведомствами США после того, как в октябре 2023 года актер был найден без сознания в своем бассейне, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на USA Today.

Департамент полиции Лос-Анджелеса при содействии Управления по борьбе с наркотиками и Службы почтовой инспекции Соединенных Штатов расследует обстоятельства смерти М.Перри.

Известно, что 28 октября 2023 года пожарная служба Лос-Анджелеса прибыла в дом М. Перри, находящийся в престижном жилом районе Пасифик-Палисейдс, и обнаружила мужчину без сознания в отдельно стоящем джакузи.

Последним человеком, который видел М. Перри живым в тот день, был его личный ассистент, который покинул дом актера на несколько часов, чтобы выполнить поручения, и по возвращению обнаружил тело погибшего.

Согласно отчету происшествия, рядом с бассейном не было обнаружено никаких таблеток, наркотических веществ или медикаментов. В организме покойного не было алкоголя или наркотиков, таких как метамфетамин, кокаин, героин и фентанил.

Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес о вскрытии тела 54-летнего мужчины в декабре 2023 года, смерть была признана несчастным случаем - утоплением, а причиной смерти было «острое воздействие кетамина», которое достигало 3540 нанограммов на миллилитр. В качестве примера сообщается, что уровень общей анестезии обычно находится в пределах 1000-6000 нг/мл.

Кетамин является диссоциативным анестетиком, который обладает некоторым галлюциногенным действием и искажает зрительное и звуковое восприятие.

Согласно отчету, М. Перри получал инфузионную терапию кетамином от депрессии и тревожности, но кетамин в его организме на момент смерти не мог быть результатом этого лечения, т.к. превышал дозировку.

В настоящее время ключевой частью расследования является установление источника кетамина и способ его попадания в организм, который привел к смерти М. Перри.