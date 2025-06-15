Смерть 11-летнего подростка в результате погони полицейскими получает резонанс в Бельгии

2 июня в брюссельском парке «Элизабет! мальчик Фабиан ехал на электросамокате, когда сотрудники полиции попытались его остановить. Ребёнок из семьи выходцев из стран Восточной Европы, не подчинился, началась погоня, во время которой полицейская машина сбила его, после чего мальчик впоследствии скончался в больнице

В ответ на его смерть в парке прошли акции памяти и протеста — сотни местных жителей несли цветы и проводили минуты молчания, зажигали свечи.

Власти начали расследование по факту применения чрезмерной силы полицией. Позже один из офицеров, находившийся за рулём, был задержан. Сообщается, что машина двигалась со скоростью около 40 км/ч, без включённых сирен или маячков, в парковой зоне, где эксплуатация авто запрещена

Параллельно власти проверяют технической соответствие самоката нормам ЕС (максимальная разрешённая скорость 25 км/ч), и происходят рейды в магазине, где купили самокат.

Тем временем на этой неделе несколько сотен полицейских вышли на акцию протеста в знак солидарности с коллегой, арестованным после смерти мальчика в результате погони.

Акция состоялась у здания суда Брюсселя. Помимо многих коллег из местной полицейской службы Брюсселя-Запад, свою солидарность пришли проявить сотрудники других местных полицейских служб, включая Антверпен.

Местная пресса пишет, что похоже неофициальное противостояние на улицах Бельгии между полицейскими и подростками на самокатах, в большинстве используемых наркогруппировками, только нарастает.

В начале года в одном из районов европейской столицы произошло несколько случаев перестрелки.