Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Смерть 11-классницы в Костанайской области прокомментировали в полиции

Автор:  
Жанна Мусабаева
24 Мая 2023, 16:29
Смерть 11-классницы в Костанайской области прокомментировали в полиции

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - 22 мая в селе Убаган Узункольского района одиннадцатиклассница местной школы совершила суицид. Тело школьницы обнаружил отец. Данный факт прокомментировали в областном управлении образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К сожалению, этот факт подтверждается. По обстоятельствам дела ведутся следственные действия. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», - сообщили в областном управлении образования.

Руководитель отдела образования Узункольского района Кайрат Алиев сообщил, что девушка обучалась в Убаганской общеобразовательной школе и никаких проблем с учебой у погибшей не было. Их было всего четыре ученика в классе. Поэтому факт самоубийства шокировал всю образовательную общественность региона.

В департаменте полиции Костанайской области сообщили, что по факту суицида 17-летней школьницы в Узункольском районе начато досудебное расследование по статье 105 часть 3 «Доведение до самоубийства».

Назначена экспертиза.


Костанайская область   Происшествия   Костанай  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Среднюю заработную плату посчитали в СКО
Среднюю заработную плату посчитали в СКО
Двудипломное образование будут разрабатывать в творческих учебных заведениях Казахстана
Двудипломное образование будут разрабатывать в творческих учебных заведениях Казахстана
Пациента с 94% ожогом тела спасли врачи в Алматы
Пациента с 94% ожогом тела спасли врачи в Алматы
Еще шесть объектов от Казахстана планируют внести в список наследия ЮНЕСКО
Еще шесть объектов от Казахстана планируют внести в список наследия ЮНЕСКО
Казахстан экспортирует 14 видов лекарственных растений
Казахстан экспортирует 14 видов лекарственных растений
Тело австралийского туриста нашли в горах Алматы
Тело австралийского туриста нашли в горах Алматы
Коммерческий сбор дикорастущих плодов будет платным в Казахстане
Коммерческий сбор дикорастущих плодов будет платным в Казахстане
Кызылординская школьница придумала новую математическую таблицу
Кызылординская школьница придумала новую математическую таблицу
Строительство визит-центров в четырех казахстанских заповедниках завершится в ближайшее время
Строительство визит-центров в четырех казахстанских заповедниках завершится в ближайшее время