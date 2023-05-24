Смерть 11-классницы в Костанайской области прокомментировали в полиции

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - 22 мая в селе Убаган Узункольского района одиннадцатиклассница местной школы совершила суицид. Тело школьницы обнаружил отец. Данный факт прокомментировали в областном управлении образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К сожалению, этот факт подтверждается. По обстоятельствам дела ведутся следственные действия. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», - сообщили в областном управлении образования.

Руководитель отдела образования Узункольского района Кайрат Алиев сообщил, что девушка обучалась в Убаганской общеобразовательной школе и никаких проблем с учебой у погибшей не было. Их было всего четыре ученика в классе. Поэтому факт самоубийства шокировал всю образовательную общественность региона.

В департаменте полиции Костанайской области сообщили, что по факту суицида 17-летней школьницы в Узункольском районе начато досудебное расследование по статье 105 часть 3 «Доведение до самоубийства».

Назначена экспертиза.