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    20:25, 04 Март 2023 | GMT +6

    Смену государственного языка одобрил парламент Молдовы

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    Фото: congresulcivic.md
    КИШИНЕВ. КАЗИНФОРМ - Парламент Молдовы в первом чтении одобрил законопроект, предусматривающий замену словосочетания «молдавский язык» на «румынский язык» во всех законах, в том числе в конституции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.

    Авторы документа утверждают, что лишь приводят акты в соответствие с решениями Конституционного суда, принятыми в течение последнего десятилетия.

    Решительно против выступили представители оппозиционных партий, которые попытались заблокировать трибуну парламента.

    Пока в конституции страны указано, что государственным языком является «молдавский, функционирующий на основе латинской графики».


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