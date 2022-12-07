Сменщик Криштиану Роналду оформил первый хет-трик ЧМ-2022
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш стал автором первого хет-трика на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Рамуш забил три мяча в ворота сборной Швейцарии — он отличился на 17-й, 51-й и 67-й минутах.
Ранее сообщалось, что сборная Португалии уверенно победила Швейцарию в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре и вышла в четвертьфинал
Интересно, что Гонсалу Рамуш вышел в стартовом составе сборной Португалии вместо Криштиану Роналду, который остался в запасе.
Ранее сообщалось, что сборная Марокко сенсационно обыграла Испанию и впервые вышла в четвертьфинал ЧМ-2022. А сборная Португалии разгромила Швейцарию со счетом 6:1 и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022.
И уже стали известны все пары четвертьфинала ЧМ-2022 по футболу.
А десятки тысяч болельщиков сборной Марокко вышли на улицы Дохи, чтобы отпраздновать первый в истории их сборной выход в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Также марокканские болельщики празднуют победу своей сборной на Елисейских полях.
Фото: ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ»