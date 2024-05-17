Сменившая гражданство РК Владислава Кухта попробует завоевать лицензию на Олимпиаду

Победительница и призер различных республиканских и международных соревнований по боксу Владислава Кухта представит на грядущем квалификационном олимпийском турнире сборную Венгрии, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

Владислава Кухта является неоднократной чемпионкой РК. Сменить спортивное гражданство, по словам личного тренера Владиславы Акзама Барлыбаева, её подтолкнуло необъективное судейство на важных и ответственных состязаниях.

- Владислава Кухта - официально гражданка Венгрии. Сейчас она целенаправленно готовится принять участие в лицензионном турнире к Олимпийским играм. В Венгрии созданы хорошие условия, нам нужно оправдать это доверие. В Бангкоке (Таиланд) с 23 мая по 5 июня будет нешуточная борьба за путёвки на главные старты четырехлетия. Кухта выступит в весовой категории до 60 кг, - сказал Акзам Барлыбаев.

Заслуженный тренер РК Жумабек Омурзаков считает, что такими талантливыми спортсменками нашей стране не стоит разбрасываться и отпускать выступать за другие страны.

- Это не очень хороший прецедент. Государство вкладывает колоссальные средства в подготовку спортсменов, создаёт необходимые условия, а в итоге спортсмен уезжает защищать честь другой страны. Конечно, здесь вины спортсменки или её тренера нет. Как раз-таки для них это вынужденная мера. Вопрос в большей степени к нашим спортивным функционерам, которые не могут предоставить справедливый ринг. Помните случай с Жанибеком Алимханулы? На Олимпиаде в Рио он проиграл нашему бывшему соотечественнику Камрану Шахсуварлы. Думаю, если на официальных турнирах на пути Владиславы будет представительница Казахстана, то Кухта выйдет на этот поединок также сверхмотивированной, - отметил Жумабек Омурзаков.

После того как Владислава Кухта перешла под венгерский флаг, она успела выиграть национальное первенство этой европейской страны.

Если на родине Владислава Кухта выступала в весовой категории до 57 кг, то за сборную Венгрии она будет боксировать в весе до 60 кг. Теоретически Кухта может встретиться на приближающемся турнире в Таиланде с представительницей Казахстана. Нашу страну в Бангкоке будет представлять Римма Волосенко.