25 Мая 2022 17:04

Сменился завотделом военной безопасности и обороны Совбеза РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Бекжигитов Русланбек Кенесбекович назначен заведующим отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Кроме того, распоряжением Главы государства Есенеев Каиргельды Кайратович освобожден от должности заведующего Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан.

Бекжигитов Русланбек Кенесбекович родился 13.01.1971

Образование: военная школа им. Бауыржана Момышулы (1989), военная инженерно-космическая академия им. Можайского А.Ф. (1994); Академия юриспруденции - Высшая школа права «Әділет» (2002)

Трудовой стаж:

Служба на различных должностях в воинских частях Военно-воздушных сил и в центральном аппарате Министерства обороны Республики Казахстан (1994-1999);

Ответственный работник в структурных подразделениях Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан, курировавших вопросы обороны и правопорядка (1999-2002);

Сотрудник аппарата Совета Безопасности Республики Казахстан (с 2002-06.2015);

Заведующий Отделом общих вопросов безопасности Совета Безопасности Республики Казахстан (06.2015-03.2021)

Награжден орденом «Құрмет» (2015); 13 юбилейными и ведомственными наградами.