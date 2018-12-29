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вчера 23:25 443
Сменился тренер Элизабет Турсынбаевой
КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Известная фигуристка Элизабет Турсынбаева отныне будет работать с российским тренером Этери Тутберидзе. Договор между сторонами действует до Пекинской олимпиады, которая пройдет в 2022 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Элизабет Турсынбаева поделилась этой новостью при поездке в Кызылорду. Спортсменка сотрудничала с Этери Тутберидзе и в 2012-2013 годы. А последние пять лет тренировалась у канадского специалиста Брайана Орсера.
«Отныне буду работать с Этери Тутберидзе. До этого тренировалась у Брайана Орсера. Впереди ждет много дел. 4-10 февраля 2019 года буду выступать на Чемпионате четырех континентов, который пройдет в городе Анахайм, США. Затем в период со 2 по 12 марта в Красноярке (Россия) стартует Всемирная зимняя универсиада среди студентов. А также 18-24 марта в Японии пройдет чемпионат мира по фигурному катанию. В настоящее время готовлюсь ко всем этим соревнованиям», - сказала Элизабет Турсынбаева.
А также в апреле спортсменка проведет мастер-класс для своих преемников в Кызылорде.
Автор: Адильжан Умбет
Перевод: Сабина Биржанкызы
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