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Сменился руководитель управления здравоохранения Павлодарской области

29 Сентября 2020, 23:18
Сменился руководитель управления здравоохранения Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Сменился руководитель управления здравоохранения Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы акима Павлодарской области.

«Биржан Досмаилов освобожден от должности руководителя управления здравоохранения Павлодарской области по собственному желанию. Исполнение обязанностей главы управления возложено на заместителя руководителя Айдара Ситказинова», - говорится в сообщении пресс-службы акима региона.

Биржан Досмаилов родился 23 марта 1977 года в Алма-Ате. В 2000 году окончил Казахский государственный медицинский университет, в 2013-м – Гуманитарно-Техническую Академию и в 2015-м – Алматинский Университет Менеджмента. Является врачом общей практики, кандидатом медицинских наук, бакалавром экономики и бизнеса, магистром делового администрирования.

Биржан Досмаилов начинал трудовую деятельность в 2001 году хирургом в Шуской городской больнице, затем с 2003-го по 2004-й работал травматологом в НИИ травматологии и ортопедии в столице. В 2004 году он был переведен научным сотрудником этого НИИ, а в 2004-2007 годы там же проходил обучение в очной аспирантуре. Впоследствии Б. Досмаилов продолжил работать в НИИ травматологии и ортопедии, где, в числе прочих должностей, занимал пост заведующего отделением травматологии и ортопедии (2010-2016 годы). В 2016 году он занял должность заместителя главного врача по инновациям городской больницы №1 в столице. Затем с 28 ноября 2017 по 4 марта 2020 года был директором многопрофильной городской детской больницы №2 в Нур-Султане.

Биржан Досмаилов был назначен на должность руководителя управления здравоохранения области в марте 2020 года.

Отставки   Павлодарская область   Акимат   Здравоохранение  
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