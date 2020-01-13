Сменился руководитель управления по контролю за использованием и охраной земель Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Новым руководителем управления по контролю за использованием и охраной земель Карагандинской области назначен Арман Лямбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Арман Сапаргалиевич Лямбеков родился в Каркаралинске в 1970 году. Имеет 2 высших образования. В 1999 году окончил Карагандинский государственный технический университет по специальности «Инженер-механик». В 2016 году получил диплом агронома в Казахстанском аграрно-техническом университете имени С. Сейфуллина.

Трудовую деятельность начал в 1994 году в должности инспектора экологической милиции Каркаралинского РОВД.

В 1998 году стал дежурным механиком АО «Каркаралинское АТП».

В 2002 году поступил на государственную службу и стал главным специалистом аппарата акима района имени Казыбек би г. Караганды.

В 2005 году перешёл на должность главного специалиста департамента сельского хозяйства Карагандинской области.

С 2006 по 2010 год занимал различные должности в аппарате акима Карагандинской области.

С 2010 по 2013 год был заведующим отделом АПК и природопользования аппарата акима Карагандинской области.

До нынешнего назначения занимал пост руководителя этого отдела.

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