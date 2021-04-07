Сменился руководитель турецкого информационного агентства «Анадолу»

АНКАРА. АНАДОЛУ – КАЗИНФОРМ - Кадровые изменения произошли в руководстве турецкого информационного агентства «Анадолу» (АА). Глава Cовета директоров и гендиректор агентства «Анадолу» Шенол Казанджи передал полномочия Сердару Карагезу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

По итогам заседания правления АА за 2020 год сменился состав Cовета директоров «Анадолу» во главе с Шенолом Казанджи, находившимся на посту в течение шести лет.

В ходе первого заседания Совета директоров в новом составе председателем был избран Сердар Карагез.

«В качестве активно развивающегося агентства современной Турции АА будет и далее укреплять позиции и эффективность на мировой информационной арене», - заверил Сердар Карагез.