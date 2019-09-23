+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 15 °С
Алматы: 20 °С
USD 386.70 EUR 427.15
RUB 6.06 CNY 54.57
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сменился руководитель республиканского штаба молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел»

23 Сентября 2019 15:38
Поделиться:
Сменился руководитель республиканского штаба молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководителем частного учреждения «Республиканский штаб молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел» назначен Азамат Данияр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Конгресс Молодежи Казахстана.

Новости по теме

Назначен новый руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог в Акмолинской области
Назначен руководитель управления цифровизации Алматы Новые кадровые назначения в РК за неделю Аскар Мамин представил нового акима Карагандинской области

Азамат Данияр @azamat_almatuly родился 17 марта 1996 года, окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, имеет степень бакалавра по специальности экономика и бизнес.

Имеет значительный опыт работы в молодежной политике.

Трудовую деятельность начинал в Астанинском городском филиале МК «Жас Отан», 2016-2018 годы работал в Конгрессе молодежи Казахстана на различных позициях, с 2019 года занимал должность заместителя руководителя Республиканского штаба МТО «Жасыл ел».

Ранее занимавшая данную позицию Асем Мадекешова освобождена от должности в связи с переходом на позицию заместителя исполнительного директора ОЮЛ в форме ассоциации «Конгресс молодежи Казахстана».


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Назначения,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив