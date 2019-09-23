Сменился руководитель республиканского штаба молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководителем частного учреждения «Республиканский штаб молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел» назначен Азамат Данияр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Конгресс Молодежи Казахстана.

Азамат Данияр @azamat_almatuly родился 17 марта 1996 года, окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, имеет степень бакалавра по специальности экономика и бизнес.

Имеет значительный опыт работы в молодежной политике.

Трудовую деятельность начинал в Астанинском городском филиале МК «Жас Отан», 2016-2018 годы работал в Конгрессе молодежи Казахстана на различных позициях, с 2019 года занимал должность заместителя руководителя Республиканского штаба МТО «Жасыл ел».

Ранее занимавшая данную позицию Асем Мадекешова освобождена от должности в связи с переходом на позицию заместителя исполнительного директора ОЮЛ в форме ассоциации «Конгресс молодежи Казахстана».