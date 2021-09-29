Сменился руководитель ДГД по Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 29 сентября, вице-министр финансов РК Данияр Жаналинов представил коллективу руководителя Департамента государственных доходов по Мангистауской области Серика Манзорова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДГД.

Манзоров Серик Багдатович в разные годы занимал руководящие должности в территориальных подразделениях Комитета государственных доходов. В последней занимаемой должности заместителя руководителя ДГД по городу Нур-Султан находился с мая 2019 года по сентябрь 2021 года.

Данияр Жаналинов пожелал С.Манзорову успехов в достижении поставленных задач.