Сменился президент аэропорта Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сменился президент международного аэропорта Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Решением Совета директоров от 14 сентября 2021 года внесены следующие изменения в состав исполнительного органа: исключен Эркал Кадри Мете – президент; назначен Алп Ер Тунга Ерсой – президент», - говорится в информации размещенной на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Акции АО «Международный аэропорт Алматы» находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи.

Ранее сообщалось, что Компания TAVAirports планирует начать строительство нового международного терминала аэропорта Алматы.