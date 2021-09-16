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    12:07, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Сменился президент аэропорта Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сменился президент международного аэропорта Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Решением Совета директоров от 14 сентября 2021 года внесены следующие изменения в состав исполнительного органа: исключен Эркал Кадри Мете – президент; назначен Алп Ер Тунга Ерсой – президент», - говорится в информации размещенной на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

    Акции АО «Международный аэропорт Алматы» находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи.

    Ранее сообщалось, что Компания TAVAirports планирует начать строительство нового международного терминала аэропорта Алматы.

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    Назначения Транспорт Алматы
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