Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Назначения

Сменился председатель Правового совета партии «Nur Otan»

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
13 Октября 2020, 11:49
Сменился председатель Правового совета партии «Nur Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решением Бюро Политического совета председателем Правового совета партии назначен Канат Мусин, депутат фракции «Nur Otan», председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК. Об этом сообщил в Twitter Первый заместитель председателя партии «Nur Otan» Бауыржын Байбек, передает МИА «Казинформ».

«От лица руководства партии выражаю благодарность предыдущему председателю Правового совета Нурлану Абдирову, избранному заместителем Председателя Сената Парламента РК», - написал Бауыржын Байбек.


Нур Отан   Назначения  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Преступная группа обкрадывала Аксуский завод ферросплавов
Преступная группа обкрадывала Аксуский завод ферросплавов