+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сменился первый заместитель председателя карагандинского филиала партии Nur Otan

25 Января 2022 12:36
Поделиться:
Сменился первый заместитель председателя карагандинского филиала партии Nur Otan

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В руководстве карагандинского филиала партии Nur Otan произошли изменения. Первым заместителем председателя назначен известный общественник и меценат Бекзат Алтынбеков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Нурлан Абдиров назначен главой Центризбиркома РК
Ануар Жангозин назначен председателем правления Центра международных программ Назначен новый директор региональной Палаты предпринимателей Актюбинской области Берик Беркимбаев назначен заместителем председателя Агентства по делам госслужбы РК

Нового руководителя представил председатель филиала, аким Карагандинской области Женис Касымбек на расширенном заседании политсовета.

«Решением политсовета филиала партии Nur Otan, а также центрального аппарата Бекзат Алтынбеков назначен первым заместителем председателя областного филиала», – сообщил Женис Касымбек.

Кадиша Оспанова, занимавшая эту должность в течение девяти лет, перешла на работу в областной маслихат. Она избрана председателем постоянной комиссии по социально-культурному развитию и социальной защите населения.

Женис Касымбек поблагодарил Кадишу Оспанову за работу и пожелал успехов на новом поприще.

Бекзат Алтынбеков родился в 1973 году в Актогайском районе Карагандинской области. Трудовую деятельность начал в СМИ, был корреспондентом газеты «Арқа еңбеккері», телеведущим Актогайской районной радиостанции. Затем много лет трудился в сфере образования на руководящих должностях.

Дважды избирался депутатом Жезказганского городского маслихата. Ныне депутат Карагандинского областного маслихата.

Кандидат исторических наук. Почётный работник образования. Лауреат национальной премии «Алтын жүрек».

В рядах партии Nur Otan Бекзат Алтынбеков состоит с июня 2007 года.

Подписывайтесь на наш канал:

#Карагандинская область   #Нур Отан   #Назначения  
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Новости по теме
Нурлан Абдиров назначен главой Центризбиркома РК
Ануар Жангозин назначен председателем правления Центра международных программ
Назначен новый директор региональной Палаты предпринимателей Актюбинской области
Берик Беркимбаев назначен заместителем председателя Агентства по делам госслужбы РК
Популярное
1 Состоялось заседание Бюро Сената
2 Пострадали ли мечети при беспорядках в Казахстане
3 Казахстанцы cмогут стать акционерами национальных богатств
4 Схрон похищенного орудия и боеприпасов обнаружили в Алматы
5 Президент РК примет участие в саммите «Центральная Азия - КНР» 25 января
6 Глава государства принял Президента Татарстана Рустама Минниханова
Читайте также
Бесплатные счётчики и рассрочка в банках: какие преференции получат карагандинцы при подключении к газу
Двойной платиновый диск за свой кавер получил молодой казахстанец
Состоялось заседание Бюро Сената
Пострадали ли мечети при беспорядках в Казахстане
Казахстанцы cмогут стать акционерами национальных богатств
Схрон похищенного орудия и боеприпасов обнаружили в Алматы
Президент РК примет участие в саммите «Центральная Азия - КНР» 25 января
Глава государства принял Президента Татарстана Рустама Минниханова
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив