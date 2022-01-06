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    01:57, 06 Январь 2022 | GMT +6

    Сменился начальник Службы охраны Президента

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Аринов Чингис Сайранович назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – начальником Службы охраны Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Как сообщалось ранее, распоряжением Главы государства Сакен Исабеков освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны РК – начальника Службы охраны Президента РК. Он назначен начальником Службы государственной охраны РК.

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