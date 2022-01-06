Сменился начальник Службы охраны Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Аринов Чингис Сайранович назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – начальником Службы охраны Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Как сообщалось ранее, распоряжением Главы государства Сакен Исабеков освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны РК – начальника Службы охраны Президента РК. Он назначен начальником Службы государственной охраны РК.