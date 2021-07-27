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Сменился начальник Службы охраны Президента РК

27 Июля 2021 18:46
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Сменился начальник Службы охраны Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Произошли кадровые перестановки в Службе государственной охраны Республики Казахстан, соответствующие распоряжения Главы государства опубликованы на сайте Акорды, передает МИА «Казинформ».

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Распоряжениями Главы государства:

Сагимбаев Ермек Алдабергенович назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан, он освовобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – начальника Службы охраны Президента Республики Казахстан;

Исабеков Сакен Саинович назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – начальником Службы охраны Президента Республики Казахстан.

Мухтаров Талгат Сабитович освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.


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