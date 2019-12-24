Сменился капитан мужской сборной Федерации тенниса Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По решению президента Федерации тенниса Казахстана Булата Утемуратова в предстоящем году на Кубке Дэвиса капитаном сборной будет Юрий Щукин, который заменит на данном посту Диаса Доскараева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Facebook федерации.

Булат Утемуратов поблагодарил за проделанную работу Диаса Доскараева, который возглавлял мужскую сборную на протяжении 7 лет. Также президент Федерации отметил, что в качестве вице-президента организации Диасу Доскараеву приходится решать много административных вопросов, на которых сейчас необходимо сосредоточиться.

Юрий Щукин – мастер спорта, старший тренер ФТК. Ранее сам принимал участие в матчах сборной Казахстана в Кубке Дэвиса. В последние 6 лет Юрий Щукин занимается тренерской деятельностью, работая с нашими сборниками, в особенности с парниками Андреем Голубевым и Александром Недовесовым.

Дебют Юрия Щукина на новом посту состоится 6-7 марта 2020 года, когда наша сборная примет в Нур-Султане команду Нидерландов в рамках квалификации за выход в Davis Cup Finals 🇰🇿🇳🇱.