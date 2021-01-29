Сменился главный тренер национальной сборной команды Казахстана по триатлону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нуржан Усипбеков назначен главным тренером национальной сборной команды Казахстана по триатлону. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу организации.

Ранее он занимал должность тренера юниорского состава. Усипбеков сменил на посту Андрея Глущенко.

Нуржан Усипбеков - мастер спорта по триатлону и призер чемпионатов Казахстана. В 2011 году окончил Южно-Казахстанский Университет имени М.О. Ауэзова по специальности «Физическая культура и спорт». Имеет тренерский стаж в 11 лет.

«Во главе с Андреем Глущенко сборная достигла немалых результатов. Тем не менее, в олимпийский год нам предстоит выполнить большой объём работы, главная цель которой – завоевать лицензию. Также мы намерены подняться на пьедестал во всех категориях чемпионата Азии, запланированного на начало сентября в Нур-Султане. Это накладывает немалую ответственность на меня, как на главного тренера. Но я настроен позитивно и уверен, что будем всей страной болеть за нашу сборную в Токио и отпразднуем победу на домашнем континентальном первенстве. Благодарю за оказанное доверие! Надеюсь, что наше сотрудничество будет плодотворным», — прокомментировал своё назначение Нуржан Усипбеков.

