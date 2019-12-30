Новости
Сменился главный тренер ФК «Шахтёр»
30 Декабря 2019 14:52
Поделиться:
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Карагандинский футбольный клуб «Шахтёр» назначил нового главного тренера команды. Им стал украинский специалист Вячеслав Грозный, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеНазначен новый руководитель управления земельных отношений Карагандинской области Назначен новый руководитель управления здравоохранения Атырауской области Назначен новый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
Контракт сроком на год подписан с украинским специалистом Вячеславом Грозным.
Предыдущим местом работы 63-летнего специалиста был украинский клуб «Арсенал-Киев». Вячеслав Грозный имеет большой опыт работы в клубах Украины, России, Болгарии. В Казахстане известен по работе в костанайском «Тоболе» и павлодарском «Иртыше».
Также в тренерской карьере Грозного были такие клубы, как болгарский «Левски», российский «Терек», грузинское «Динамо» и украинские «Арсенал» (Киев), «Металлург» (Запорожье) и «Говерла».
Фото: shakhter.kz
Ключевые слова: Карагандинская область, Спорт, Назначения,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Назначен новый глава Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев
- Назначен новый руководитель управления земельных отношений Карагандинской области
- Назначен новый руководитель управления здравоохранения Атырауской области
- За хищение свыше 16 млн директор Сарышаганской дистанции пути осужден на 7 лет условно
- Назначен новый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
- Мирас Дауленов назначен вице-министром образования и науки РК
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047