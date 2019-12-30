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Сменился главный тренер ФК «Шахтёр»

30 Декабря 2019 14:52
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Сменился главный тренер ФК «Шахтёр»

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Карагандинский футбольный клуб «Шахтёр» назначил нового главного тренера команды. Им стал украинский специалист Вячеслав Грозный, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Контракт сроком на год подписан с украинским специалистом Вячеславом Грозным.

Предыдущим местом работы 63-летнего специалиста был украинский клуб «Арсенал-Киев». Вячеслав Грозный имеет большой опыт работы в клубах Украины, России, Болгарии. В Казахстане известен по работе в костанайском «Тоболе» и павлодарском «Иртыше».

Также в тренерской карьере Грозного были такие клубы, как болгарский «Левски», российский «Терек», грузинское «Динамо» и украинские «Арсенал» (Киев), «Металлург» (Запорожье) и «Говерла».


Фото: shakhter.kz
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Ключевые слова: Карагандинская область, Спорт, Назначения,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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